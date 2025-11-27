Vallo della Lucania, incidente sulla Cilentana: un ferito e traffico rallentato

Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra Pattano e Vallo della Lucania tra due mezzi pesanti

A cura di Chiara Esposito
Ambulanza

Incidente questa mattina lungo la Statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra Pattano e Vallo della Lucania, dove è avvenuto uno scontro frontale tra due mezzi pesanti che ha provocato il ferimento di una persona.

Gli interventi

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella ricostruzione della dinamica, e gli operatori sanitari del 118 per prestare le prime cure.

Attivato senso unico alternato

La viabilità ha subito ripercussioni, con traffico rallentato a causa della chiusura di una delle corsie di marcia. Presenti anche le squadre dell’Anas, che hanno gestito il flusso dei veicoli e coordinato gli interventi necessari per il ripristino della normale circolazione.

