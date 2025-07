Vallo di Diano, “Libera”: il nuovo inno rock degli Arkana contro la violenza sulle donne

È online “Libera”, il nuovo videoclip degli Arkana, una delle band più rappresentative del Vallo di Diano. Il brano è un potente grido di denuncia contro la violenza sulle donne, un inno rock alla libertà personale, emotiva e collettiva.

Il brano

“Libera è un grido viscerale contro le catene invisibili imposte dalla società, dal patriarcato e dalla paura”, spiegano i musicisti. La canzone invita a rompere il silenzio, a liberarsi dal dolore e a riconquistare la propria identità. Non è solo una canzone, ma un manifesto di resistenza e rinascita, dedicato a tutte le donne che lottano ogni giorno per la propria voce, il proprio corpo e la propria libertà. Il video è stato girato nell’aviosuperficie incompiuta di Teggiano, simbolo di luoghi abbandonati che possono tornare a vivere, proprio come le storie raccontate nel brano.

La band

La protagonista della clip è Giulia Pucciarelli, che dà volto e corpo alla forza del messaggio. Testo e musiche sono firmati da Valentino Lentini, Roberto Rocco e Felice Tancredi. La produzione musicale è di Luigi Gaetani, mentre il video – tra atmosfere intense e immagini di grande impatto – è stato realizzato da Edmondo Ragone, che ha curato regia, riprese e montaggio. Gli Arkana sono composti da Valentino Lentini (voce), Roberto Rocco (chitarra solista e voce), Felice Tancredi (basso) e Michele Laino (batteria). “Questa canzone è dedicata a tutte le donne che ogni giorno lottano per la propria libertà”, il messaggio della band, che con “Libera” firma uno dei progetti musicali più intensi e significativi dell’anno.