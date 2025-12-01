Vallo di Diano, il Distretto Diffuso del Commercio punta sui giovani: successo per il workshop su nuova imprenditoria e Silver Economy

L’evento ha acceso i riflettori su due temi chiave per lo sviluppo locale: l’auto-impiego nel settore della ricettività e la crescente Silver Economy, entrambi considerati tra i motori emergenti dell’economia italiana

Vallo di Diano, incontro distretto diffuso

Ha registrato una partecipazione significativa la prima uscita pubblica del Distretto Diffuso del Commercio – Area Interna Vallo di Diano, realtà recentemente istituita all’interno della Comunità Montana Vallo di Diano.

L'incontro, rivolto prioritariamente agli under 35, si è svolto venerdì 28 novembre, dalle 17 alle 19, nella sede della Comunità Montana a Padula, con il workshop dal titolo "La Nuova Imprenditoria & l'Area Interna del Vallo di Diano".

Ad aprire i lavori è stato Amedeo De Maio, presidente del Distretto Commerciale, che ha sottolineato la mission della nuova entità: “Il Distretto vuole essere uno strumento per valorizzare il commercio attraverso il patrimonio artistico e culturale dei nostri borghi”. De Maio ha poi evidenziato il potenziale rappresentato dagli over 65 nel territorio: “La Silver Economy è l’economia degli anni d’argento.

Bandi attiva a sostegno della filiera turistica

Nel Vallo di Diano la popolazione anziana non è un limite ma una risorsa, con capacità di spesa e bisogno di servizi che i giovani possono offrire, creando una sinergia virtuosa”. A seguire l’intervento di Rocco Cimino, membro del Comitato direttivo, che ha illustrato i bandi attivi a sostegno della filiera turistica e ricettiva, con particolare attenzione al Turismo Eco Sociale e al PID 2025.

Le conclusioni sono state affidate a Vincenzo Quagliano, coordinatore del Distretto, che ha presentato il programma delle iniziative future e il nuovo “Contest sulla Silver Economy”, pensato per stimolare progettualità innovative tra i giovani del territorio.

