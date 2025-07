Vallo di Diano e Tanagro, fiamme in diverse zone: in azione squadre antincendio e Vigili del Fuoco

Ore di grande lavoro per le squadre antincendio nel Vallo di Diano e nel Tanagro, dove nelle ultime ore si sono registrati diversi incendi, complice anche il forte caldo e la vegetazione secca. Fondamentale l’intervento tempestivo delle squadre AIB della Comunità Montana e dei Vigili del Fuoco, impegnati su più fronti per contenere i roghi.

Rogo a Caggiano

Uno degli episodi più preoccupanti si è verificato nel pomeriggio di ieri a Caggiano, tra viale Principessa e via San Sebastiano, dove un violento incendio si è sviluppato in prossimità di alcune abitazioni e terreni agricoli. Decisivo è stato l’intervento immediato di due squadre AIB della GOPI Protezione Civile ODV, che sono riuscite a isolare le fiamme, evitando il propagarsi del fuoco, e a spegnere l’incendio in tempi rapidi.

Squadre a lavoro

Sul posto è presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento estivo di Roscigno, impegnata insieme ai volontari nella bonifica dell’area per prevenire eventuali riprese delle fiamme. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, ricordando che in questo periodo è vietato accendere fuochi e che qualsiasi principio di incendio va segnalato immediatamente al 112