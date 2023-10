Vallo di Diano: due arresti nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Roberto Bertini, hanno portato a termine due operazioni nel territorio del Vallo di Diano. Sono due, infatti, gli arresti messi in atto.

Un uomo è finito nei guai poiché ha violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto

Per questo motivo è finito in carcere. Nell’altro caso, una persona di Sala Consilina è stata tratta in arresto per cumolo di pene inerenti il reato di truffa.

L’uomo è finito in carcere.