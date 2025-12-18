Vallo di Diano, “Custodi del Tempo”: un dicembre di eventi tra musica, teatro e tradizioni ad ingresso gratuito

Si parte dal 20 dicembre e fino al 30 dicembre, ecco tutti gli eventi in programma

A cura di Comunicato Stampa
Musica, teatro, narrazione, tradizioni popolari e spettacoli per famiglie caratterizzano il cartellone di dicembre del festival itinerante Custodi del Tempo – Borghi e Tradizioni del Vallo di Diano, con un calendario di appuntamenti diffusi che attraversa chiese, palazzi storici, teatri e piazze del territorio.

Il programma

Un programma articolato che rafforza il legame tra comunità, luoghi e patrimonio immateriale, attraverso linguaggi artistici diversi e un dialogo costante tra tradizione e contemporaneità. Tutti gli eventi in programma ad ingresso gratuito
20 dicembre – Monte San Giacomo (SA), Palazzo Marone – ore 21.00
Traccia di mamma, spettacolo di teatro contemporaneo di e con Antonello De Rosa, nell’ambito della rassegna Ditirambi Valdianesi.

21 dicembre – Monte San Giacomo (SA), Palazzo Marone – ore 19.00
Chiese all’opera, percorso musicale tra chiese e cappelle, a cura dell’Associazione Clementi, con la partecipazione del Coro Jubilate e musicisti ospiti.

23 dicembre – Casalbuono (SA), Auditorium M. Troisi – ore 20.30
Concerto di Natale di Piera Lombardi.

23 dicembre – Monte San Giacomo (SA), Palazzo Marone – ore 17.00
Se una notte d’inverno Babbo Natale, spettacolo di narrazione e pupazzi di e con i pupazzi di Flavia D’Aiello, dedicato a bambini e famiglie.

27 dicembre – Padula (SA), Chiesa di San Clemente – ore 18.00
Fiat lux, fiat pax, concerto del Coro giovanile Il Calicanto.

27 dicembre – Monte San Giacomo (SA), Palazzo Marone – ore 21.00
Concerto Brazilian Jazz del Gerardina Tesauro Quartet.

28 dicembre – Monte San Giacomo, Casale – Piazza Sandro Pertini – ore 20.30
Sagra r’ Patan’ e cicc, appuntamento storico della tradizione gastronomica locale, con il concerto de Gli Amarimai – Il circo della musica popolare.

29 dicembre – Buonabitacolo (SA), Teatro Comunale – ore 18.00
A Cappella X-Mas Show! dell’Orchestra Vocale Numeri Primi.

29 dicembre – Monte San Giacomo (SA), Palazzo Marone – ore 21.00
Guerra e pace, reading di drammaturgia contemporanea a cura di Pasquale De Cristofaro, con la partecipazione di attori e musicisti.

30 dicembre – Montesano sulla Marcellana (SA), Ex Convento dei Cappuccini – ore 11.00
Convegno “Marcellianum. Il Cammino della Lucania occidentale”.

Il commento

Il calendario di dicembre conferma l’impostazione del progetto Custodi del Tempo come percorso culturale diffuso, capace di valorizzare i borghi del Vallo di Diano attraverso un’offerta artistica ampia e articolata, in dialogo con la storia, le tradizioni e i luoghi simbolo del territorio.

«Custodi del Tempo è un festival che mette al centro i borghi, le comunità e il patrimonio immateriale del Vallo di Diano – commenta Angela D’Alto, Sindaca di Monte San Giacomo, Comune capofila del progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania Borghi e Tradizioni del Vallo di Diano, che coinvolge i Comuni di Monte San Giacomo, Sanza, Buonabitacolo, Casalbuono, Padula e Montesano sulla Marcellana – Scegliere di far vivere i nostri paesi attraverso spettacoli, musica e teatro è una scelta precisa: significa investire nei luoghi e creare occasioni di incontro e partecipazione.

Con questo progetto, insieme agli altri Sindaci, abbiamo definito una linea chiara: programmare spettacoli di qualità nei borghi, affidando la direzione artistica ad Antonello Mercurio e, allo stesso tempo, tenendo insieme tradizione, nuovi linguaggi e il sostegno agli eventi storici che continuano a tenere vive le nostre comunità.»

