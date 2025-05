Vallo della Lucania, verso la revoca della ZTL in via Famiglia De Mattia: partiti i lavori di decoro urbano

Procede a ritmo serrato l’iter per la revoca della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in via Famiglia De Mattia, nel centro cittadino di Vallo della Lucania. Questa mattina sono iniziati ufficialmente i lavori di installazione delle nuove strutture di decoro urbano, con l’allestimento di 70/80 fioriere lungo i margini della carreggiata, pensate per delimitare lo spazio pedonale e favorire la fruibilità dell’area anche con la riapertura al traffico.

Il provvedimento dell’amministrazione

La decisione dell’amministrazione comunale di sospendere temporaneamente la ZTL ha acceso il dibattito tra cittadini, commercianti e associazioni. La misura, infatti, è stata giustificata dalla giunta come necessaria per evitare un potenziale collasso della viabilità locale in vista dell’apertura di un nuovo cantiere nei pressi dell’istituto scolastico Torre Parmenide, già in fase avanzata di costruzione.

Secondo quanto riferito dalla maggioranza, la revoca avrà carattere provvisorio e sarà rivalutata una volta superate le criticità legate ai lavori in corso. Intanto, la notizia è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte degli esercenti dell’area interessata, che vedono nella riapertura al traffico una possibilità concreta per rilanciare il commercio locale, messo in difficoltà dalla limitazione dell’accesso veicolare.

Le critiche

Non mancano però le voci critiche. Alcuni residenti e rappresentanti della minoranza temono che la revoca possa compromettere la vivibilità dell’unico tratto cittadino dotato di elementi di arredo verde, riducendo gli spazi per la socialità e la passeggiata pedonale. Preoccupazioni condivise anche da parte di chi, negli scorsi mesi, aveva sostenuto la necessità di valorizzare l’area come punto di aggregazione urbana.

Il cronoprogramma degli interventi prevede il completamento del decoro urbano entro la fine del mese, con l’installazione anche delle panchine. Solo dopo il termine dei lavori sarà ufficializzata l’apertura al traffico.