Vallo della Lucania, Teresa Giuliani nel Comitato Tecnico Sanitario del Ministero

Teresa Giuliani, Responsabile UOSD Terapia Antalgica del DEA Vallo della Lucania/Agropoli e Direttore SUAP Agropoli, ha ricevuto un prestigioso incarico a livello nazionale. Con decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, la Giuliani è stata nominata componente del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero stesso.

Un incarico di prestigio per tre anni

Il Comitato Tecnico Sanitario è un organismo di fondamentale importanza, che opera sotto la presidenza diretta del Ministro. Questo ruolo permetterà alla Giuliani di contribuire attivamente alle decisioni e alle strategie sanitarie a livello centrale. L’incarico avrà una durata triennale.

Profilo di eccellenza

La nomina riconosce il valore e l’esperienza di Giuliani, che unisce l’attività clinica di alta specializzazione in Terapia Antalgica nel DEA Vallo della Lucania/Agropoli alla gestione amministrativa come Direttore SUAP (Speciale Unità di Accoglienza Permanente) del Comune di Agropoli.