Vallo della Lucania si prepara a vivere la magia del Carnevale, parola agli organizzatori | VIDEO

Attesa a Vallo della Lucania per i festeggiamenti del Carnevale. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15:30, Piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e allegria grazie a Carnevale in Piazza!

Il programma

Un evento organizzato dall’associazione Cileidos in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania e la Pro Loco Gelbison. La manifestazione, patrocinata dall’amministrazione comunale, promette un pomeriggio di puro divertimento per grandi e piccini. Tra le attrazioni più attese, Animazione Puffolandia, con giochi, canti, balli e gonfiabili per far scatenare i più piccoli in un’atmosfera di festa. Non mancherà un contest fotografico dedicato alle maschere più belle: i partecipanti potranno votare il costume più originale, contribuendo così a rendere il Carnevale ancora più coinvolgente.

L’associazione Cileidos, composta da un gruppo di mamme attive sul territorio, ha lavorato con entusiasmo per rendere possibile questa giornata speciale, grazie alla collaborazione con la Pro Loco Gelbison, sempre attenta. Il Comune ha sostenuto l’iniziativa destinando le indennità degli amministratori a copertura dei costi dell’evento, un gesto di grande sensibilità per la comunità.

Tra colori, maschere e tanto divertimento

Vallo della Lucania si prepara dunque a vivere un Martedì Grasso all’insegna del divertimento e della condivisione, confermando ancora una volta quanto sia forte lo spirito di aggregazione della cittadina cilentana.