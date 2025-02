Vallo della Lucania, sanità all’avanguardia. Aloia spiega la tecnica Farapulse

L’Ospedale di Vallo della Lucania ha segnato un nuovo traguardo, diventando il primo centro del Cilento a utilizzare la tecnica “Single Shot” Farapulse per l’ablazione della fibrillazione atriale.

L’intervento, eseguito con successo su tre pazienti, è stato coordinato dal dottor Valerio Giordano, all’interno di un progetto guidato dal dottor Antonio Aloia.

Questa innovativa tecnica, definita da Aloia come “un sistema efficace e più efficiente in grado di non limitare la propria azione esclusivamente nei tessuti che determinano la fibrillazione centrale”, apre nuove prospettive per il trattamento delle aritmie.