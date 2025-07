Vallo della Lucania: rinnovata convenzione con l’ass. Clio per la gestione dei servizi della biblioteca comunale

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato la richiesta di rinnovo annuale della convenzione per la gestione dei servizi di riordino, custodia, apertura al pubblico della Biblioteca comunale affidata allAssociazione culturale “Clio”.

Gli obiettivi

In questo modo si continuerà a valorizzare e rendere sempre meglio fruibile il patrimonio librario e documentario presente nella Biblioteca, quantificato in oltre cinquemila volumi.

Il servizio rappresenta un presidio culturale di fondamentale importanza per la Comunità e l’intero territorio, essendo dotata di un rilevante patrimonio di opere librarie consultate dal pubblico, da studiosi e letterati che vi attingono notizie utili per cultura personale e per la pubblicazione di opere e manoscritti.

La biblioteca comunale di Vallo

La biblioteca civica si trova nel centro di Vallo della Lucania, alla via Enrico Nicodemo, all’interno dello storico e prestigioso Palazzo della Cultura (“ex Convento dei Domenicani”), struttura che ospita anche una Esposizione Etnobotanica, il Teatrino Comunale “Giovanni Bianco”, la Sala delle Adunanze Consiliari “Prof. Nicola Rinaldi”, una sala per riunioni e convegni, altre sale e spazi sia al chiuso che all’aperto, utilizzati per eventi istituzionali e culturali, sociali, aggregativi e ricreativi.

La biblioteca comunale è stata individuata, inoltre, come sede per lo svolgimento di attività quali il Servizio Civile e tirocini di inclusione sociale; attualmente anche due operatori del progetto GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) sono assegnati alla Biblioteca allo scopo di arricchire e potenziare l’offerta dei suoi servizi.