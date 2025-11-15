Vallo della Lucania, Pro Loco Gelbison: si rinnova l’appuntamento con il concerto d’organo

La Pro Loco Gelbison rinnova una tradizione molto sentita in città organizzando il consueto concerto in Cattedrale, in programma domenica 16 novembre 2025 alle ore 19:00

In occasione della Festa della Traslazione della Reliquia del Sangue di San Pantaleone, la Pro Loco Gelbison rinnova una tradizione molto sentita in città organizzando il consueto concerto in Cattedrale, in programma domenica 16 novembre 2025 alle ore 19:00.

L’appuntamento si terrà nella suggestiva Cattedrale di San Pantaleone, cuore spirituale di Vallo della Lucania, e vedrà protagonisti due interpreti d’eccezione: il Maestro Matteo Francesco Golizio, che farà risuonare l’antico organo di Silverio Carelli del 1783, e il Maestro Leonardo Vilardi al violino. Un incontro tra arte, fede e musica che offrirà al pubblico un’esperienza sonora di grande valore storico e culturale.

La Pro Loco Gelbison, promotrice dell’iniziativa, ha espresso il proprio ringraziamento a S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, per la disponibilità e il sostegno, al Comune di Vallo della Lucania per la collaborazione istituzionale, e agli sponsor privati che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Ditta organaria Giuseppe Fontana di Altavilla Silentina, che ha garantito il supporto tecnico necessario per la perfetta funzionalità dello storico strumento.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono e rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio musicale e religioso della comunità vallese, unendo devozione e cultura nella cornice monumentale della Cattedrale.

