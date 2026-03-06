Vallo della Lucania, presentati i nuovi bandi del Gal Cilento: tra tradizione, lavoro e opportunità per i giovani

Si è tenuto ieri presso la sede della Comunità Montana Gelbison e Cervati di Vallo della Lucania, il primo di una serie di incontri territoriali di presentazione dei nuovi bandi del Gal Cilento, un investimento che mette insieme tradizione, lavoro e opportunità per i giovani.

La nuova strategia

4 i bandi della Strategia di Sviluppo Locale “L’Artigianato della Dieta Mediterranea” che sono stati presentati a cittadini ed amministratori locali. Due su studio e formazione, per un totale di 200 mila euro, uno per la diversificazione delle aziende agricole per un totale di 2.310.000 euro, e un altro per start up extra agricole per un totale di 480 mila euro. Per ogni progetto che verrà finanziato sono circa 30 mila euro per un totale di circa 90 progetti. Sono intervenuti Raffaele Mondelli, Presidente del Gal Cilento, Luca Cerretani, coordinatore del Gal Cilento, Claudio Aprea, esperto di Sviluppo Locale, Laura Apone, RAP Gal Cilento, Carmine Laurito, Presidente Comunità Montana Gelbison & Cervati, ed Enrico Gnarra, Consiglio Direttivo Gal Cilento.

Le dichiarazioni

“Inizia un nuovo percorso da Vallo della Lucania, un percorso di informazione, un percorso di coinvolgimento, soprattutto di presenza del Gal su questo territorio – ha detto il Presidente del Gal Cilento Raffaele Mondelli – la nuova strategia “L’artigianato della Dieta Mediterranea” sicuramente non è uno slogan, ma è un sistema che mette insieme agricoltura, artigianato, turismo esperienziale e innovazione”.

“È una misura che nasce dal territorio, nasce dalla nostra identità, nasce da quelle che sono le tradizioni del Cilento antico, nasce da quella che è la nostra storia, e proprio sulla nostra identità e sulla nostra storia vogliamo costruire un futuro per il nostro territorio”, ha invece detto Luca Cerretani, Coordinatore Gal Cilento.

Droni e assunzioni del personale, l’impegno della Comunità Montana Gelbison & Cervati

La Comunità Montana Gelbison & Cervati insieme a tutto gli Enti delegati guarda in prospettiva del territorio, soprattutto in questo periodo, come spiegato anche dal Presidente dell’Ente Montano Carmine Laurito, impegnata per quello che sarà lo sviluppo possibile di questa terra.

“Tra qualche settimana si rende finalmente attuabile – spiega Laurito – il progetto di assunzione degli idraulico forestali e quindi il modo migliore secondo me per guardare al territorio, per guardare a tutto quello che riguarda la cura del territorio, quindi la parte del disastro, evitare i dissesti idrogeologici, la cura continua, i presìsi fissi sul territorio per la cura della montagna.

Sicuramente gli Enti montani da questo punto di vista faranno un grosso passo in avanti, nella gestione del territorio ma non solo, soprattutto nella prevenzione di disastri naturali, noi siamo come Ente Gelbison & Cervati impegnati anche di più in questa direzione, perché abbiamo fatto partire quello che è il progetto che riguarda i droni e quindi quest’anno sarà la prima stagione di attività antincendio che vedrà l’utilizzo dei droni per la cura, per la salvaguardia e per la lotta attiva agli incendi”.