Attualità

Vallo della Lucania, presentati i nuovi bandi del Gal Cilento: tra tradizione, lavoro e opportunità per i giovani

4 i bandi della Strategia di Sviluppo Locale “L’Artigianato della Dieta Mediterranea” che sono stati presentati a cittadini ed amministratori locali

Antonio Pagano

Si è tenuto ieri presso la sede della Comunità Montana Gelbison e Cervati di Vallo della Lucania, il primo di una serie di incontri territoriali di presentazione dei nuovi bandi del Gal Cilento, un investimento che mette insieme tradizione, lavoro e opportunità per i giovani.

La nuova strategia

4 i bandi della Strategia di Sviluppo Locale “L’Artigianato della Dieta Mediterranea” che sono stati presentati a cittadini ed amministratori locali. Due su studio e formazione, per un totale di 200 mila euro, uno per la diversificazione delle aziende agricole per un totale di 2.310.000 euro, e un altro per start up extra agricole per un totale di 480 mila euro. Per ogni progetto che verrà finanziato sono circa 30 mila euro per un totale di circa 90 progetti. Sono intervenuti Raffaele Mondelli, Presidente del Gal Cilento, Luca Cerretani, coordinatore del Gal Cilento, Claudio Aprea, esperto di Sviluppo Locale, Laura Apone, RAP Gal Cilento, Carmine Laurito, Presidente Comunità Montana Gelbison & Cervati, ed Enrico Gnarra, Consiglio Direttivo Gal Cilento.

Le dichiarazioni

“Inizia un nuovo percorso da Vallo della Lucania, un percorso di informazione, un percorso di coinvolgimento, soprattutto di presenza del Gal su questo territorio – ha detto il Presidente del Gal Cilento Raffaele Mondelli – la nuova strategia “L’artigianato della Dieta Mediterranea” sicuramente non è uno slogan, ma è un sistema che mette insieme agricoltura, artigianato, turismo esperienziale e innovazione”.

Leggi anche:

GAL Cilento: al via i nuovi bandi della strategia “L’Artigianato della Dieta Mediterranea

“È una misura che nasce dal territorio, nasce dalla nostra identità, nasce da quelle che sono le tradizioni del Cilento antico, nasce da quella che è la nostra storia, e proprio sulla nostra identità e sulla nostra storia vogliamo costruire un futuro per il nostro territorio”, ha invece detto Luca Cerretani, Coordinatore Gal Cilento.

Droni e assunzioni del personale, l’impegno della Comunità Montana Gelbison & Cervati

La Comunità Montana Gelbison & Cervati insieme a tutto gli Enti delegati guarda in prospettiva del territorio, soprattutto in questo periodo, come spiegato anche dal Presidente dell’Ente Montano Carmine Laurito, impegnata per quello che sarà lo sviluppo possibile di questa terra.

“Tra qualche settimana si rende finalmente attuabile – spiega Laurito – il progetto di assunzione degli idraulico forestali e quindi il modo migliore secondo me per guardare al territorio, per guardare a tutto quello che riguarda la cura del territorio, quindi la parte del disastro, evitare i dissesti idrogeologici, la cura continua, i presìsi fissi sul territorio per la cura della montagna.

Sicuramente gli Enti montani da questo punto di vista faranno un grosso passo in avanti, nella gestione del territorio ma non solo, soprattutto nella prevenzione di disastri naturali, noi siamo come Ente Gelbison & Cervati impegnati anche di più in questa direzione, perché abbiamo fatto partire quello che è il progetto che riguarda i droni e quindi quest’anno sarà la prima stagione di attività antincendio che vedrà l’utilizzo dei droni per la cura, per la salvaguardia e per la lotta attiva agli incendi”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Cilentana

Cilentana: proseguono i lavori per la nuova pavimentazione, prorogata la chiusura tra Omignano e Vallo

Per il prosieguo delle attività, si rende necessario prorogare fino a venerdì 20 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 6 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Cinema

Weekend al Cinema: Da Elvis a Scream 7, tutti i film in sala a Salerno e provincia

Scopri la programmazione completa del weekend nei cinema di Salerno, Cava, Eboli e provincia. Orari e sale per "Un bel giorno", "Scream 7", "Epic - Elvis Presley in Concert" e molto altro

Mamma con bambino

Nicolò, il bambino autistico “costretto a fuggire dalla scuola”: ora il suo dolore diventa un “alibi” giudiziario

La drammatica storia di Nicolò, 13 anni, "costretto" a cambiare scuola dopo la rottura della continuità educativa. Un caso di (mancata) inclusione che scuote le istituzioni

Libro

Eboli: al via la terza edizione del concorso di poesia “Ai miei Cari”, ecco come partecipare

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, ecco le modalità per partecipare

Ospedale Sapri

Emergenza fisioterapia a Sapri: CittadinanzAttiva denuncia la paralisi delle riabilitazioni post-operatorie

CittadinanzAttiva Sapri lancia l'allarme sulla carenza di fisioterapisti nel reparto di Ortopedia: chiesta l'assegnazione urgente di personale per garantire le cure post-operatorie.

Real Cilento, la sconfitta brucia ma il pubblico è da applausi: coreografia da categoria superiore a Moio della Civitella

Nonostante la sconfitta interna contro il Sicignano, il Real Cilento celebra il suo straordinario pubblico. A Moio della Civitella una coreografia d'altri tempi spinge i giallorossi.

Sanza

Tutela del territorio e volontariato: nasce a Sanza il nuovo distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale

Inaugurato il Distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale a Sanza, diretto da Denise De Mieri. Ecco i servizi di tutela territoriale e come contattare l'ente

Ponte Soranna

Ponte Soranna a Capitello, un anno di ritardi e disagi: il PSI Golfo di Policastro sollecita il Comune di Ispani e ANAS

Il Coordinamento del PSI Golfo di Policastro chiede che venga fornito al più presto un aggiornamento ufficiale e pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi previsti per la loro conclusione

Scontri tifosi A2

Scontri tra ultras e traffico in tilt sull’A2: emessi 29 DASPO

I tifosi erano già stati tutti denunciati per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l'autostrada A2

Raffaele Cantone

Raffaele Cantone alla guida della Procura di Salerno: l’unanimità del Csm

Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore Capo di Salerno. Scelto all'unanimità dal Csm, l'ex Presidente Anac eredita dossier scottanti

Tribunale di Lagonegro

Tragico incidente sulla Teggiano-Polla: una condanna e un rinvio a giudizio per la morte di due giovani di Polla

Nella giornata di ieri è stata emessa la sentenza nei confronti di uno dei due imputati: l’uomo alla guida del fuoristrada è stato condannato a 5 anni di reclusione al termine del processo celebrato con rito abbreviato