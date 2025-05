Vallo della Lucania piange Vincenzo Serra: lutto per l’attivista impegnato nella battaglia per Franco Mastrogiovanni

La comunità di Vallo della Lucania è in lutto per la prematura scomparsa di Vincenzo Serra avvenuta dopo una lunga malattia. Serra era profondamente legato al territorio e conosciuto per il suo impegno civile, in particolare nella battaglia per la verità e la giustizia sulla tragica morte di Franco Mastrogiovanni.

Un cuore forte e generoso si è fermato

La notizia della scomparsa di Vincenzo Serra, il cui «cuore, forte e generoso, ha cessato di battere ier sera», ha suscitato profondo cordoglio in quanti lo conoscevano e ne apprezzavano l’umanità e la determinazione. I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 9:00 a Vallo della Lucania.

Protagonista della battaglia per la verità su Franco Mastrogiovanni

Serra ha condiviso importanti battaglie con coloro che si sono impegnati per fare luce sulla morte di Franco Mastrogiovanni, il maestro elementare deceduto nell’ospedale di Vallo della Lucania a seguito di un controverso Trattamento Sanitario Obbligatorio. Insieme a Giuseppe Tarallo, fu tra i fondatori del «Comitato verità e giustizia per Franco Mastrogiovanni», nato per denunciare le modalità disumane del TSO a cui il maestro fu sottoposto per 87 ore.

Cordoglio alla famiglia Serra

In Franco Serra lascia la moglie Caterina, le figlie Grazia e Teresa, le sorelle Angela e Erika.