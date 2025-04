Vallo della Lucania ospita il convegno “Libertà e Dignitas: dialoghi su democrazia ed etica”

Sabato 5 aprile, alle ore 10:30, la Sala Tarallo di Palazzo Mainenti a Vallo della Lucania sarà teatro del convegno “Libertà e Dignitas: daloghi su democrazia ed etica”. L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e accademico, tra cui l’avvocato Marcello Di Matteo, la professoressa Mariella Marchetti, il dottor Toni Viterale e l’onorevole Tommaso Pellegrino. A moderare l’incontro sarà il dottor Antonio Pesca.

Nicola Botti

Il consigliere comunale Nicola Botti, promotore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza del tema scelto: “La libertà, intesa come spazio attivo e impegnato verso la collettività, è il filo conduttore della mia esperienza politica. Questo convegno rappresenta un’opportunità per riflettere su come democrazia ed etica possano intrecciarsi nel tessuto sociale.”

Botti ha inoltre anticipato che, durante l’evento, farà un annuncio riguardante il suo futuro politico: “Sarà l’occasione per condividere con voi alcune novità che mi riguardano personalmente e che non vedo l’ora di comunicare.”

Un momento di confronto e approfondimento su tematiche di grande attualità, offrendo spunti di riflessione sulla partecipazione attiva dei cittadini e sul ruolo dell’etica nella vita democratica.