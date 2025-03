Vallo della Lucania, nuovi orari per i bus: la Regione Campania approva le modifiche

A partire da martedì 1° aprile, entreranno in vigore importanti modifiche al servizio di trasporto pubblico locale per i pendolari della tratta Vallo della Lucania – Vallo Scalo – Cannalonga e Vallo della Lucania – Novi Velia. Dopo la richiesta avanzata dal Comune di Vallo della Lucania, la Regione Campania ha autorizzato l’istituzione di nuove corse e la modifica di alcuni orari, al fine di rendere più efficienti i collegamenti con la Stazione Ferroviaria di Vallo della Lucania-Castelnuovo-Casal Velino.

Più corse e orari sincronizzati con i treni

Le modifiche al servizio riguardano le Linee 104 e 109 e prevedono l’istituzione di tre nuove corse feriali tra Vallo della Lucania e Vallo Scalo (due in direzione Vallo Scalo alle 9:20 e 10:20, una in direzione Vallo della Lucania alle 10:00), oltre al posticipo di diverse corse per migliorare le coincidenze con i treni.

Alcune corse vedranno variazioni di percorso, come l’eliminazione o l’aggiunta del transito per Pattano. Sulla Linea 109, la corsa feriale delle 5:55 da Novi Velia a Vallo Scalo non transiterà più per Pattano, mentre quella delle 8:40 da Vallo Scalo a Vallo della Lucania sarà posticipata alle 8:50. Inoltre, sono state istituite tre nuove corse mattutine dalla stazione ferroviaria a Vallo della Lucania per migliorare i collegamenti con il Tribunale e l’Ospedale.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, che da tempo segnalava la necessità di un adeguamento degli orari del trasporto pubblico.