Vallo della Lucania, la Pro Loco Gelbison annuncia il primo evento culturale: incontro il poeta Franco Arminio

La Pro Loco Gelbison di Vallo della Lucania segnala un significativo evento culturale che vedrà protagonista il noto poeta e scrittore Franco Arminio. L’iniziativa si inserisce nel programma di “Volumi – Spazio ai Libri”, rassegna letteraria che quest’anno giunge alla sua IV edizione.

L’appuntamento

L’incontro con Franco Arminio si terrà mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 19:00, presso la suggestiva cornice della piazzetta del Rione Spio a Vallo della Lucania. L’autore, riconosciuto per la sua profonda riflessione sui temi del paesaggio, dell’abbandono dei piccoli borghi e della riscoperta dell’essenziale, dialogherà con il pubblico in una serata dedicata alla poesia e alla sua visione del mondo contemporaneo. Questo evento rappresenta un’opportunità di approfondimento culturale per la comunità, offrendo una prospettiva unica sulla relazione tra uomo e ambiente, elemento centrale nell’opera di Arminio.

Le info utili

Sarà possibile effettuare interviste e riprese durante l’evento, previo contatto con l’organizzazione.