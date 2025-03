Vallo della Lucania: riaprono le iscrizioni per entrare nella Pro Loco Gelbison | VIDEO

L’associazione, guidata dalla presidente Federica Barrella, invita i cittadini a partecipare attivamente alla vita della comunità tesserandosi come soci. Le adesioni saranno raccolte ogni sabato e domenica mattina, dalle 10:30 alle 12:30, a partire dall’8 marzo fino al 6 aprile, presso la sede situata in Piazza Vittorio Emanuele II.

“La nostra città ha bisogno di partecipazione – afferma la presidente Barrella – e far parte di un’associazione significa sposare progetti di aggregazione e collaborazione. Il nostro obiettivo è unire quante più forze possibili, perché per crescere serve il contributo di tutti”.

Ecco chi può partecipare

L’invito è rivolto in particolare ai giovani, affinché si avvicinino al mondo dell’associazionismo e apportino nuove energie e idee. Un tema particolarmente rilevante in vista del prossimo rinnovo del direttivo, momento chiave per il futuro della Pro Loco.