Vallo della Lucania: il Rione Spio si prepara a festeggiare San Nicola, il Santo dei bambini

Il Rione Spio di Vallo della Lucania si prepara a festeggiare San Nicola, il santo dei bambini. La giornata del 6 dicembre sarà scandita da momenti che uniscono tradizione e fede, con iniziative pensate dal Comitato Festa San Nicola per grandi e i più piccoli.

Il programma

Atmosfera di festa già dalle prime ore del mattino con la tradizionale accensione del focaro alle ore 7.00. Alle ore 8.00, l’arrivo del complesso bandistico Città di Camerota e la celebrazione della S.Messa. Alle 10.00 la S.Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa. Nel pomeriggio spazio al divertimento per i bambini, dalle 14.30 alle 17.30, sono previsti laboratori a cura della “Cooperativa Effetto Rete”, mentre alle 17.00 il Palo della Cuccagna (6-10 anni).

Alle 18.30, invece, la si terrà la S.Messa nella chiesa di S.Maria delle Grazie e la successiva processione e venerazione della reliquia del Santo. A seguire l’accensione dei fuochi pirotecnici a cura della ditta “Pirotecnica Albanese ” di Massa. In serata la tradizionale distribuzione dei panini col soffritto, il concerto del gruppo di musica popolare “Rittantico”, e i giochi per adulti del Palo della Cuccagna e della Pignatta.