Vallo della Lucania: il rione Spio pronto a festeggiare San Nicola

A Vallo della Lucania, nel rione Spio, si respira già aria di festa: tutto è pronto per celebrare San Nicola, il Santo dei bambini. Il 6 dicembre, come da tradizione, sarà una ricca giornata che vedrà alternarsi momenti solenni di raccoglimento religioso e attività più ludiche, pensate per grandi e piccoli.

Il programma

Anche quest’anno, infatti, il Comitato San Nicola, ha presentato un ricco programma che vede fin dalle prime luci del mattino l’accensione del focaro, l’arrivo del complesso bandistico di Camerota e la santa Messa, alle ore 10:00, presieduta dal Vescovo Calvosa. Nel pomeriggio il divertimento è tutto per i più piccoli con diversi giochi e animazioni.

A seguire, dopo la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la processione e venerazione della Reliquia del Santo, attesa per lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Usanza vuole che durante la festa si mangi il panino con il soffritto, per buon auspicio. A fine serata dopo il concerto di musica popolare, tutto termina con giochi per adulti come il palo della Cuccagna e il Palo della Pignatta.

Il rione Spio festeggia San Nicola da tempi ormai antichi, tradizione ereditata dai Monaci Basiliani. La chiesetta a lui dedicata risale al XVI secolo e custodisce la statua del Santo realizzata nel 1930.