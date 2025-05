Vallo della Lucania: il Liceo Sportivo “Da Vinci” si conferma un’eccellenza scolastica e sportiva, ecco gli studenti premiati

Un anno scolastico, il 2024/2025, da incorniciare per il Liceo Scientifico Sportivo “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, che si conferma punto di riferimento non solo nella formazione scolastica, ma anche nella crescita sportiva dei giovani del territorio. In diverse discipline, gli studenti del liceo hanno saputo distinguersi a livello provinciale e regionale, raccogliendo successi che raccontano passione, impegno e una straordinaria sinergia tra scuola e sport.

Corsa Campestre: argento regionale a squadre

Dopo la qualificazione alla fase regionale, i ragazzi Federico Cannalonga, Giuseppe Scola, Vincenzo Vaccaro e Giampaolo Volpe hanno conquistato uno straordinario secondo posto a squadre, dimostrando grinta, spirito di sacrificio e grande affiatamento. Una prestazione che conferma il valore della preparazione atletica promossa all’interno del liceo.

Atletica Leggera: il Leonardo da Vinci protagonista ai Campionati Studenteschi

Alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi Allievi/e, il Liceo ha brillato con due piazzamenti di prestigio:

2° posto per la squadra femminile,

3° posto per la squadra maschile.

Risultati che testimoniano un lavoro di squadra solido, coordinato dal Prof. Vincenzo Marino, anima pulsante dell’indirizzo sportivo dell’istituto, e reso ancora più efficace grazie alla collaborazione tecnica con Antonio Luciano Della Greca, allenatore federale e punto di riferimento dell’atletica leggera locale attraverso la Cilento Run.

Ecco i protagonisti che hanno fatto vibrare la pista:

Squadra Femminile:

Giulia Notaro: 1ª nel Salto in Alto, 2ª nella staffetta 4×100

Adriana Vaccaro: 1ª nel Lancio del Peso

Angela Troccoli: 2ª nei 100m e nella 4×100

Elisa Orlando: 2ª negli 80hs e nella 4×100

Roberta Romano: 3ª nel Salto in Lungo, 2ª nella 4×100

Squadra Maschile:

Giuseppe Scola: 1º nei 1000m, con una prestazione coraggiosa e generosa

Gennaro Siervo: 2º nei 100m, tra i più veloci della giornata

Staffetta 4×100 (Gennaro, Federico, Giampaolo, Pasquale): 3ª classificata, un quartetto compatto e determinato

Calcio a 5: Campioni Regionali

A coronare una stagione già ricca di soddisfazioni, la squadra del Liceo ha conquistato il titolo regionale di calcio a 5, dimostrando che l’equilibrio tra scuola e sport è possibile, e che il Cilento sa esprimere talento anche nei giochi di squadra. Una vittoria costruita su passione, disciplina e spirito di gruppo.

I protagonisti di questo successo sono stati:

Abagnale, Andreacchio, La Greca, Melone, Nicoletti, Santoro, Scola, Siervo, Vaccaro, Volpe

Nuove opportunità: sport gratuito e borsa di studio per l’anno 2025/2026

Guardando al futuro, la Cilento Run, grazie al prezioso supporto dello sponsor Graficando, ha annunciato per il prossimo anno sportivo due importanti iniziative dedicate agli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Leonardo da Vinci”:

Una borsa di studio sportiva, destinata a premiare impegno, talento e merito scolastico-sportivo.

La gratuità della pratica estiva di atletica leggera, sotto la guida del tecnico federale Antonio Luciano Della Greca, per tutti gli studenti del liceo interessati a continuare la propria preparazione anche nei mesi estivi.

Un’opportunità unica per incentivare lo sport come strumento di crescita e inclusione, e per permettere a ogni giovane del territorio di coltivare il proprio potenziale senza ostacoli economici.

Una scuola dove lo sport è educazione

Il successo degli studenti-atleti del Liceo “Leonardo da Vinci” è il frutto di un progetto educativo che crede fermamente nel valore dello sport come strumento di crescita personale, oltre che come veicolo di benessere fisico e mentale. Il prof. Vincenzo Marino, con la sua visione e la sua dedizione, guida un percorso formativo che integra perfettamente l’attività didattica con quella sportiva, valorizzando le potenzialità di ogni studente.

La collaborazione con Antonio Luciano Della Greca e la Cilento Run è un esempio virtuoso di come scuola, sport e territorio possano lavorare insieme per costruire esperienze di qualità, opportunità concrete e successi condivisi.

Il Liceo “Leonardo da Vinci” non è solo una scuola: è un luogo dove si costruiscono traguardi, dentro e fuori la pista.