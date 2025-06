Vallo della Lucania: grande partecipazione per “Progetto Cuore”, la piazza si colora di solidarietà

Una giornata all’insegna della solidarietà, della creatività e dell’impegno civico: ha riscosso grande successo l’iniziativa “Progetto Cuore”, che ieri ha animato il centro cittadino di Vallo della Lucania trasformando la piazza in un vero e proprio abbraccio collettivo.

Fin dalle prime ore del mattino, volontarie e organizzatrici – note come le Cuoricine – hanno allestito lo spazio pubblico con decine di coperte realizzate a mano, frutto del lavoro paziente e generoso di tante donne del territorio. I filati, donati da privati cittadini, sono stati trasformati in opere tessili dai colori vivaci, simbolo di una comunità che sa unirsi attorno a valori condivisi come l’inclusione e il prendersi cura degli altri.

Una manifestazione corale

L’evento ha visto una partecipazione trasversale: famiglie, anziani, giovani e rappresentanti delle istituzioni locali hanno preso parte a questa domenica speciale, contribuendo a rafforzare il legame tra cittadini e territorio. Centrale il ruolo delle volontarie, coordinate da Marta Petrocchi e dalla presidente dell’associazione promotrice, che hanno saputo coniugare sensibilità sociale e spirito organizzativo.

Una giornata all’insegna della solidarietà

“Progetto Cuore” si conferma così una testimonianza concreta di come la solidarietà possa diventare espressione pubblica, visibile, tangibile. La piazza di Vallo, per un giorno, si è trasformata in un mosaico di colori e affetto, offrendo ai partecipanti non solo uno spazio fisico, ma anche un’esperienza emotiva e comunitaria capace di lasciare un segno profondo.