Altavilla Silentina: “Le Uncinettine di Lorylu” a lavoro per Sant’Antonio | VIDEO

Il culto di Sant’Antonio, ad Altavilla Silentina, è tanto sentito tanto che i festeggiamenti tradizionali con la sfilata delle cente in onore del Santo, sono stati inseriti nel registro del Patrimonio Immateriale della Regione Campania. In segno di devozione verso Sant’Antonio, ma anche per abbellire il paese e invitare tutti alla collaborazione le “Uncinettine di Lorylu” insieme alla Pro Loco altavillese, hanno avviato dei laboratori itineranti di lavorazione all’uncinetto denominati “Un fiore per Sant’Antonio”.

Tra fede e tradizione

Nei laboratori con filo e uncinetto alla mano si preparano dei fiori scenografici che abbelliranno il Convento di San Francesco e le strade della processione già a partire dal 31 maggio, giorno in cui inizierà la tredicina di Sant’Antonio, i tredici giorni di preghiera in vista della celebrazione del 13 giugno. I laboratori sono aperti a tutti, già sono stati realizzati centinaia di fiori all’uncinetto che andranno a formare una grande opera d’arte e i lavori stanno coinvolgendo tutte le frazioni di Altavilla Silentina per permettere a tutti di partecipare.

L’impegno delle volontarie

Dei veri e propri laboratori itineranti, dunque, guidati da Loredana Adami, presidente dell’associazione “Le Uncinettine di Lorylu” le cui volontarie sono già note per aver abbellito Altavilla Silentina, e non solo, con delle opere a cielo aperto che hanno attratto centinaia di visitatori. Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto uno dei laboratori per farsi raccontare dalle uncinettine la loro arte e i loro obiettivi.