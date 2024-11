Altavilla Silentina, “Le uncinettine di Lorylu” pensano al Natale: ecco le loro creazioni

“Le uncinettine di Lorylu”, le volontarie di Altavilla Silentina, abilissime nella creazione di vere e proprie opere d’arte all’uncinetto e costituitesi in associazione di recente, dopo aver abbellito i cieli altavillesi con le loro creazioni all’uncinetto diventate virali e dopo aver realizzato diverse opere tra cui due grandi alberi di Natale esposti durante gli anni scorsi nelle piazze della cittadina, proprio in occasione della festa più magica dell’anno, sono già all’opera per stupire cittadini e visitatori con nuove installazioni.

Le telecamere di InfoCilento le hanno raggiunte per farsi raccontare, dalla presidente Adami, della loro bella realtà e per farsi svelare qualcosa sulle prossime iniziative.