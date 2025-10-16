Vallo della Lucania: Giovanni Di Lorenzo è il nuovo Responsabile Contabile dell’Ambito Sociale S/8

Conferito l'incarico di Responsabile Contabile dell'Ambito Territoriale Sociale S/8 al Rag. Giovanni Di Lorenzo

Municipio di Vallo della Lucania

Il Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, in qualità di Comune Capofila del Piano di Zona S/8, ha ufficialmente conferito al ragioniere Giovanni Di Lorenzo l’incarico di Responsabile Contabile dell’Ambito Territoriale Sociale S/8.

Dettagli sull’incarico

Giovanni Di Lorenzo, già dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno con il profilo di Istruttore Direttivo Contabile, è stato precedentemente nominato Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Vallo della Lucania con decorrenza dal 13 ottobre 2025. La funzione di Responsabile Contabile dell’Ambito Sociale S/8 è stabilita dal Regolamento dell’Ufficio di Piano, che individua tale figura proprio nel Responsabile del Settore Finanziario del Comune Capofila.

Questo allineamento è motivato dalla necessità che tutte le movimentazioni contabili delle risorse del Fondo Unico di Ambito (FUA) transitino obbligatoriamente attraverso il bilancio di previsione finanziario del Comune Capofila.

Il nuovo Responsabile Contabile avrà il compito di gestire finanziariamente le risorse stanziate nel Piano di Zona, esprimere il parere di regolarità contabile sui provvedimenti del Coordinamento Istituzionale e compiere le verifiche contabili sugli atti gestionali del Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

L’incarico decorre dal 13 ottobre 2025 e durerà fino a diversa disposizione o revoca dell’incarico di Responsabile del Settore Finanziario del Comune Capofila.

