Vallo della Lucania: fine dell’odissea per la Gelbison, squadra pronta a tornare a casa

I prossimi step prevedono la pulizia e la sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile alla cittadinanza

Antonio Pagano

La Gelbison si prepara a tornare a casa. Procedono infatti spediti i lavori di restyling dello stadio “Morra” di Vallo della Lucania, in fase di ultimazione la posa del manto erboso che rappresenta la fine del primo lotto degli interventi che renderà il campo omologabile per la Serie D.

Gli interventi

I prossimi step prevedono la pulizia e la sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile alla cittadinanza. Seguirà poi la sistemazione degli spogliatoi, intervento di cui il Presidente della Gelbison Maurizio Puglisi si farà carico, a conferma della collaborazione tra società sportiva ed istituzioni.

Fine di un’odissea

Si sta per concludere così l’odissea della Gelbison per i campi del Cilento, che in questo periodo ha disputato le proprie partite casalinghe al “Guariglia” di Agropoli, allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, al “Tenente Vaudano” di Capaccio e infine al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento. Ma non solo il Morra, tante le opere in via di definizione per quanto riguarda le strutture sportive cittadine, riaperto il Palazzetto dello sport che ha già iniziato ad ospitare le realtà sportive del territorio, tornati pienamente fruibili anche i campi da tennis “Giuseppe Barrella”.

“Sono spazi pubblici che devono vivere, respirare, accogliere. Sono i luoghi in cui una comunità si riconosce, si incontra, cresce” ha sottolineato il consigliere Antonio Bruno.

