Vallo della Lucania, Bruno: “prosegue il piano di rinnovamento urbano”

Prosegue senza sosta l’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Sansone per trasformare il volto della città di Vallo della Lucania. Numerosi i cantieri attivi sul territorio comunale, segno di un programma di interventi ambizioso che mira a modernizzare le infrastrutture e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Le dichiarazioni di Antonio Bruno

A fare il punto sullo stato dei lavori pubblici è stato il capogruppo di maggioranza, Antonio Bruno, che ha illustrato i principali progetti in corso e le prospettive per i prossimi mesi. Tra gli interventi di maggiore rilievo figura il complesso scolastico “Parmenide”, finanziato con fondi del Pnrr, dove sorgerà un nuovo edificio moderno e sostenibile.

I lavori di realizzazione delle fondazioni hanno incontrato alcune difficoltà tecniche a causa del rinvenimento di una falda acquifera, ma – come ha precisato Bruno – è già in corso la definizione di una variante progettuale che consentirà di superare l’inconveniente e proseguire senza ulteriori ritardi significativi. Un altro cantiere strategico è quello dello Stadio “Morra”, storico impianto sportivo e casa dei rossoblù, dove sono stati avviati gli interventi per il rifacimento del manto di gioco.

L’amministrazione comunale di Vallo

L’amministrazione punta a restituire alla comunità una struttura rinnovata, in grado di accogliere eventi sportivi e sociali di rilievo. Proseguono anche i lavori nella frazione di Angellara, al Palazzetto dello Sport e all’asilo nido “Rodari”, ormai in fase di ultimazione.

Si tratta di interventi che rientrano in un più ampio piano di potenziamento dei servizi educativi e sportivi cittadini. Il capogruppo Bruno ha inoltre voluto scusarsi con i cittadini per i disagi e i ritardi inevitabilmente causati dai cantieri, sottolineando come questi siano dovuti a “inconvenienti tecnici” fisiologici in opere di tale complessità. Guardando al futuro, l’amministrazione Sansone annuncia che tra le priorità dei prossimi mesi vi saranno nuovi interventi dedicati alla viabilità e alla manutenzione ordinaria delle strade, con l’obiettivo di rendere la circolazione più sicura ed efficiente.