VIDEO | Tribuna Politica: intervista ad Antonio Bruno

La situazione di Vallo della Lucania e il suo futuro. Ne parliamo nel format “Pubblica assise”. Ospite Antonio Bruno del gruppo politico “Città territorio”. Nell’intervista vari i temi affrontati, tra cui le prossime elezioni politiche.

Città Territorio, ha spiegato Antonio Bruno, sta già dialogando con varie forze politiche cittadine per provare a stilare un programma politico comune da proporre agli elettori.

Pubblica assise va in onda su InfoCilento Tv ogni giovedì alle 21 e in replica la domenica alle 18 e il martedì alle 14. Per accedere alla tv clicca qui o seleziona la voce Radio/tv dal menu.