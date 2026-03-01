Vallo della Lucania, al via la mostra collettiva “Arte e creatività al femminile”: ecco il programma

Il comune di Vallo della Lucania omaggia la Giornata Internazionale della Donna con la seconda edizione della mostra collettiva “Arte e Creatività al Femminile”.

Il programma

Per l’intero weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 i locali del Palazzo della Cultura ospiteranno le opere di artiste locali e non. Sabato 7 marzo all’Inaugurazione della Mostra, alle ore 10.00, nel Palazzo della Cultura, seguirà nell’ Aula Consiliare “N. Rinaldi”, alle ore 11.00, la Presentazione delle Artiste, a cura della scrittrice Antonella Casaburi.

Gli interventi

Saluti di Antonio Sansone, Sindaco di Vallo della Lucania, e di Virginia Casaburi, Consigliere con delega Eventi, Turismo, Spettacolo. L’evento, promosso dall’ Amministrazione Comunale, punta a trasformare il centro cittadino in un polo di riflessione e bellezza.

Al centro, il talento delle donne come motore di cambiamento sociale e culturale. Ma Mostra “Arte e Creatività al femminile” intende narrare, attraverso diversi linguaggi visivi, la forza generatrice della creatività femminile, accogliendo opere che spaziano tra diverse tecniche e stili.

L’evento

La collettiva al femminile, ha l’obiettivo di mettere in luce la straordinaria creatività delle donne e il loro ruolo di volano per il cambiamento storico, culturale e sociale.Le artiste coinvolte, attraverso una vasta gamma di linguaggi espressivi, offriranno ai visitatori una visione ricca e poliedrica dell’arte.

Dipinti, sculture, installazioni e opere multimediali saranno il mezzo per esplorare il contributo delle donne nel panorama artistico contemporaneo, arricchito dalla loro sensibilità e dal loro tocco inconfondibile.

L’inaugurazione si terrà presso il Palazzo della Cultura. A seguire, nell’Aula Consiliare “N. Rinaldi”, si svolgerà un incontro con le protagoniste della collettiva, un’opportunità unica per il pubblico di conoscere più da vicino il messaggio artistico e il percorso creativo di ogni partecipante. A moderare l’incontro sarà la scrittrice Antonella Casaburi, figura di spicco nel panorama letterario locale, che guiderà il dibattito.

Saranno presenti opere che spaziano tra diverse tecniche e stili, ponendo l’attenzione sul messaggio e sull’impatto emotivo dell’arte prodotta dalle donne. L’invito è rivolto a tutti: appassionati d’arte, cittadini e visitatori, affinchè possano immergersi in un’esperienza intensa ed emozionante, capace di stimolare emozioni e riflessioni profonde.