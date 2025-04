Vallo, Botti aderisce a Italia Viva: “Una scelta di crescita per il mio impegno verso la comunità”

Durante il convegno “Libertà e Dignitas: dialoghi su democrazia ed etica”, svoltosi questa mattina presso la Sala Tarallo di Palazzo Mainenti a Vallo della Lucania, il consigliere comunale di minoranza Nicola Botti ha ufficializzato la sua adesione al partito Italia Viva.

L’incontro

L’annuncio è arrivato nel corso dell’incontro che ha visto la partecipazione di figure di rilievo del panorama politico, tra cui l’onorevole Tommaso Pellegrino, l’avvocato Marcello Di Matteo, la professoressa Mariella Marchetti e il dottor Toni Viterale. A moderare l’incontro il dottor Antonio Pesca.

Le dichiarazioni

“Era necessario uno step successivo affinché il mio agire politico nei confronti della comunità vallese possa avere una crescita – ha dichiarato Botti –. La figura di Tommaso Pellegrino in questa scelta è stata fondamentale: un politico passionale e appassionato, ma soprattutto credibile”. Parole di apprezzamento sono arrivate dallo stesso onorevole Pellegrino, che ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Botti nel partito: “Nicola ha dimostrato di essere un professionista stimato e capace, ma soprattutto un appassionato e innamorato del proprio territorio. E con lui sono sicuro si possano raggiungere importanti risultati”. L’incontro, incentrato sul rapporto tra etica e democrazia, si è trasformato così anche in un momento politico rilevante per la vita amministrativa di Vallo della Lucania, segnando un passaggio importante nel percorso di Botti e confermando l’attenzione crescente di Italia Viva verso il territorio cilentano.