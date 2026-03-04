US Agropoli: dopo la sconfitta di sabato, a InfoCilento parla il centrocampista Caruso

L’1-2 interno subito dall’US Agropoli contro lo Sporting Pontecagnano, sul prato del “Vaudano” di Capaccio è una sconfitta che pesa come un macigno, ha lasciato ferite profonde nell’ambiente biancazzurro e ha aperto ufficialmente un momento di riflessione critica.
Dubbi e interrogativi tra i tifosi
Un passo falso inaspettato che ha spinto la società a un immediato e gelido silenzio stampa subito dopo il fischio finale.Il silenzio è durato due giorni, un vuoto che ha alimentato dubbi e interrogativi tra i tifosi, delusi da una prestazione che non è stata all’altezza delle ambizioni della società biancoazzurra.
A InfoCilento il centrocampista Alessandro Caruso
A rompere questo muro di ghiaccio è stato il centrocampista Alessandro Caruso. Ospite della trasmissione “In Campo”, Caruso si è fatto carico di dare risposte a una piazza che chiedeva chiarezza.
Il centrocampista ha analizzato con onestà il momento delicato, senza cercare alibi per il KO al Vaudano, ma provando a spiegare come il gruppo intenda ripartire. Il suo intervento è stato fondamentale per ricucire il rapporto con la tifoseria, mettendo in luce la volontà di ritrovare quell’identità e quell’orgoglio che sono mancati nelle ultime uscite.Il messaggio di Caruso ha anticipato il ritorno ufficiale della società anche sui canali social.
Il post social
Con un post motivazionale, l’Agropoli ha chiamato tutti a raccolta per un mese di marzo che sarà decisivo per le sorti del campionato. “Un mese che può decidere tutto”, si legge nella descrizione, “Per i delfini è il momento di guardarsi negli occhi, ritrovare energia e identità.
Le difficoltà fanno parte del percorso, ma ora si riparte. Insieme.” Il cammino verso il riscatto passa per quattro tappe fondamentali: Montoro, San Gregorio, il derby con la Calpazio e infine il Campagna. Quattro sfide, un solo obiettivo: dimostrare che l’Agropoli è ancora viva e pronta a lottare fino alla fine.