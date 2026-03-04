Campionati Provinciali

US Agropoli: dopo la sconfitta di sabato, a InfoCilento parla il centrocampista Caruso

Il Centrocampista Alessandro Caruso è intervenuto nella trasmissione InCampo, facendo il punto sul momento difficile dell'Agropoli

Augusto Salerno

L’1-2 interno subito dall’US Agropoli contro lo Sporting Pontecagnano, sul prato del “Vaudano” di Capaccio è una sconfitta che pesa come un macigno, ha lasciato ferite profonde nell’ambiente biancazzurro e ha aperto ufficialmente un momento di riflessione critica.

Dubbi e interrogativi tra i tifosi

Un passo falso inaspettato che ha spinto la società a un immediato e gelido silenzio stampa subito dopo il fischio finale.​Il silenzio è durato due giorni, un vuoto che ha alimentato dubbi e interrogativi tra i tifosi, delusi da una prestazione che non è stata all’altezza delle ambizioni della società biancoazzurra.

A InfoCilento il centrocampista Alessandro Caruso

A rompere questo muro di ghiaccio è stato il centrocampista Alessandro Caruso. Ospite della trasmissione “In Campo”, Caruso si è fatto carico di dare risposte a una piazza che chiedeva chiarezza.

Il centrocampista ha analizzato con onestà il momento delicato, senza cercare alibi per il KO al Vaudano, ma provando a spiegare come il gruppo intenda ripartire. Il suo intervento è stato fondamentale per ricucire il rapporto con la tifoseria, mettendo in luce la volontà di ritrovare quell’identità e quell’orgoglio che sono mancati nelle ultime uscite.​Il messaggio di Caruso ha anticipato il ritorno ufficiale della società anche sui canali social.

Il post social

Con un post motivazionale, l’Agropoli ha chiamato tutti a raccolta per un mese di marzo che sarà decisivo per le sorti del campionato. “Un mese che può decidere tutto”, si legge nella descrizione, “Per i delfini è il momento di guardarsi negli occhi, ritrovare energia e identità.

Le difficoltà fanno parte del percorso, ma ora si riparte. Insieme.” Il cammino verso il riscatto passa per quattro tappe fondamentali: Montoro, San Gregorio, il derby con la Calpazio e infine il Campagna. Quattro sfide, un solo obiettivo: dimostrare che l’Agropoli è ancora viva e pronta a lottare fino alla fine.

Nessun commento

