Promozione: l’Agropoli cade al “Vaudano”

Lo Sporting Pontecagnano ribalta il risultato nel secondo tempo e sbanca il prato di Capaccio Capoluogo

Augusto Salerno

Lo Sporting Pontecagnano batte 1-2 i delfini Altra sconfitta interna per l’Agropoli, nonostante il trasferimento al “Vaudano”. Lo Sporting Pontecagnano ribalta il risultato nel secondo tempo e sbanca il prato di Capaccio Capoluogo.

La partita

L’Agropoli approccia bene la gara, fraseggiando e mettendo in difficoltà gli ospiti. Ciononostante, al 25′ rischia tantissimo su una palla persa di Montemarani, ma Lesta salva il risultato con una gran parata sulla conclusione a botta sicura di Castaldi.

La partita si sblocca al tramonto del primo tempo con Michelli che si inventa il gol del sabato: batte subito una punizione da centrocampo calciando direttamente in porta, sorprendendo Catalano e trovando un clamoroso gol del vantaggio.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo però entrano male in campo i delfini subendo subito il gol del pari, ancora con il lavoro in pressione da parte dei granata, che poi liberano il solo Castaldi, il quale supera Lesta, è 1-1 al “Vaudano”. Pochi minuti più tardi una violenta conclusione di Maisto sfiora il palo e rischia di ribaltare tutto in appena 10 minuti.

L’Agropoli prova a rispondere alzando i giri del motore e al 71′ De Luise ha la palla del nuovo vantaggio, ma il 9 calcia con il sinistro sull’esterno della rete da buona posizione: solo illusione del gol per il “Vaudano”.

Pochi minuti più tardi è invece lo Sporting a trovare il gol della vittoria con la prima palla toccata da Borsa, servito da Diarra davanti al portiere, non trema il 16 granata e trafigge glacialmente Lesta per l’ 1-2. La frustrazione per il risultato gioca un brutto scherzo ai delfini e ne paga le spese Costantino che viene espulso al 81′ per proteste dopo una doppia ammonizione.

La superiorità numerica permette allo Sporting di avere le occasioni per chiudere la partita e ci va vicinissimo con un palo esterno di Castaldi, ma nonostante ciò l’Agropoli ha comunque la palla del 2-2 al 86′, ancora con De Luise: colpo di testa su gran cross di Tedesco, il quale viene salvato sulla linea di porta da Roscigno. Regge la rimonta dello Sporting Pontecagnano, finisce 1-2. Una sconfitta grave, pesante per Turco e i suoi ragazzi a cui segue il silenzio stampa della società biancoazzurra.

La classifica

In virtù della vittoria del Città di Pontecagnano in casa contro il Centro Storico Salerno, l’Agropoli scivola al quarto posto in attesa dell’Atletico San Gregorio che domani giocherà a Campagna: i delfini devono sperare in un risultato positivo della capolista per evitare di finire addirittura al quinto posto.

Da seguire anche Pompei-Montoro: se dovesse vincere il Pompei, i delfini si troverebbero soltanto 3 punti al di sopra del sesto posto, il che vorrebbe dire non partecipare ai playoff.

Oltre al danno anche la beffa: il Pagani cade a Capaccio contro la Poseidon, per cui, in caso di vittoria odierna, l’Agropoli sarebbe tornata in piena corsa al secondo posto e l’assist non sfruttato rende questa sconfitta ancor più dolorosa.

