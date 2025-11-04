Università di Salerno, D’Antonio presenta la nuova squadra di governo: il vicario è Campiglia, originario di Montesano sulla Marcellana

Inizia l'era di Virgilio D'Antonio alla guida dell'Ateneo di Salerno

A cura di Federica Pistone
Virgilio D'Antonio

L’Università di Salerno inaugura una nuova stagione con l’insediamento del rettore Virgilio D’Antonio, che riceverà ufficialmente il mandato venerdì 7 novembre, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. «Festeggiamo l’avvio di un nuovo sessennio – ha dichiarato D’Antonio – nel segno di un’università dialogante e innovativa».

Un valdianese nello staff

Nel suo primo giorno alla guida dell’Ateneo, il nuovo rettore ha annunciato la governance che lo accompagnerà nel mandato 2025-2031. A ricoprire il ruolo di prorettore vicario sarà il professor Pietro Campiglia, accademico di grande prestigio e originario di Montesano sulla Marcellana, figura riconosciuta per competenza e autorevolezza scientifica.

«I primi cento giorni – ha spiegato D’Antonio – saranno decisivi per consolidare la squadra che guiderà il cambiamento. Il governo dell’ateneo deve essere corale, non centrato su un’unica persona».

Insieme a Campiglia, la professoressa Paola Adinolfi sarà direttrice della Fondazione Unisa, mentre Mario Vento e Carmine Pinto avranno ruoli chiave nella nuova organizzazione.

Le parole del Rettore

Nel suo intervento, il rettore ha tracciato le linee del suo progetto, improntato a unire innovazione e tradizione, favorendo il dialogo e l’apertura al territorio. Nella lettera “Cara Unisa”, inviata a docenti, studenti e personale, D’Antonio ha ribadito: «Siamo una comunità viva, un intreccio di relazioni che danno senso alla vita accademica. L’università pubblica è un pilastro del Paese e deve rinnovarsi con coraggio».

Tra le priorità annunciate figurano il rilancio dei corsi del polo didattico di Avellino, il potenziamento del legame con Salerno e la valorizzazione delle aree interne. «L’Università di Salerno – ha aggiunto – deve essere una realtà policentrica, aperta al confronto umano e intellettuale».

Nel concludere il suo intervento, D’Antonio si è rivolto ai giovani con un invito alla consapevolezza e al coraggio: «Non dobbiamo essere perfetti. Solo chi non sceglie non sbaglia mai. L’università vi ascolterà, vi sosterrà e vi aiuterà a rialzarvi».

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Emanuele Melillo

Capri abbraccia Sapri: gemellaggio tra i Club Napoli nel nome di Emanuele Melillo

Il Club Napoli “Emanuele Melillo” di Sapri annuncia il gemellaggio con il…

Adamo Coppola

Migranti ad Agropoli, 75 profughi in località Moio. L’ex sindaco Coppola: «Comune sapeva, ora diano risposte concrete»

Coppola chiede "rassicurazioni concrete, non chiacchiere" sulla gestione dell'accoglienza e sulle misure…

DIA

Operazione della DIA, sequestrati beni per 2,5 milioni di euro ad un imprenditore. È accusato di appartenere al clan Desiderio

Il decreto di sequestro è stato emesso all'esito delle risultanze della complessa…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79