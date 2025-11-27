UniPegaso LUSM: il Polo di Agropoli che sta cambiando il modo di studiare

Il Polo UniPegaso LUSM di Agropoli è diventato il punto di riferimento per chi vuole laurearsi senza doversi trasferire, mantenendo lavoro e vita di famiglia. Situato in Via Pio X, 47, il centro offre esami in presenza, aule attrezzate e un team pronto a supportare gli studenti dal primo contatto alla laurea.

Perché sceglierlo

Esami in sede, in un ambiente tranquillo e sicuro. – Lezioni online 24 h/24, con materiali interattivi e tutor dedicati. – Supporto completo: orientamento, pratiche di iscrizione, riconoscimento CFU e assistenza post‑laurea.

Corsi disponibili

Il polo è partner di UniPegaso, UniMercatorum e San Raffaele del gruppo Multiversity, quindi è possibile accedere a una vasta gamma di lauree triennali e magistrali, da Ingegneria a Psicologia, da Economia a Design. Con il Polo UniPegaso LUSM di Agropoli, studiare diventa flessibile, vicino a casa e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Un passo verso il futuro, a pochi passi da te.