Una tesi di dottorato sulla rigenerazione dell’ex ferrovia Calabro-Lucana, nel tratto Atena Lucana-Marsico Nuovo: il 30 marzo la presentazione

Si chiama “Infrastrutture culturali per processi di rigenerazione urbana e territoriale di paesaggi in transizione” la tesi di dottorato di Benedetta Grieco dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, che sarà presentata il 30 Marzo alle ore 10 presso l’aula Magna dell’Istituto Tecnico economico di Brienza.

Il lavoro di “Archivio Atena”

Un lavoro che nasce nell’ambito del progetto Archivio Atena e che parte da due domande: Come può un territorio raccontarsi attraverso le persone che lo abitano? In che modo questo può essere utile per attivare processi di rigenerazione urbana? La ricerca propone un modello per la rigenerazione urbana e territoriale delle aree interne, fondato sul concetto di archivio di comunità. Un archivio costruito dagli abitanti e per gli abitanti, capace di raccogliere memorie, luoghi, pratiche e identità locali.

Il progetto di rigenerazione dell’ex ferrovia Calabro-Lucana

Non si tratta solo di conservare il passato, ma di attivare nuove possibilità per il territorio. Il lavoro prende avvio dall’esperienza di “Archivio Atena” e si sviluppa a partire dal progetto di rigenerazione dell’ex ferrovia Calabro-Lucana, nel tratto Atena Lucana–Marsico Nuovo. Un’infrastruttura oggi dismessa ma ricca di valore, caratterizzata da importanti opere ingegneristiche e immersa nel paesaggio naturale, che rappresenta una straordinaria occasione di riattivazione territoriale.

L’archivio è concepito come un sistema vivo che mette in relazione persone, spazi e patrimonio materiale e immateriale. In questo senso, il territorio viene letto nella sua interezza, dalla dimensione fisica dei luoghi alle relazioni sociali che lo attraversano. La tesi dopo aver rilevato le preferenze, verificatane la rilevanza e individuate le aree più significative per gli interventi di rigenerazione, definisce un’analisi di scenario in grado di offrire al decisore, pubblico o privato, diverse opzioni di scelta per uno sviluppo territoriale consapevole e sostenibile sulla tratta.

Gli interventi

Per l’occasione interverranno i sindaci di Brienza, Marsico Vetere e Atena Lucana, rispettivamente Raffaele Collazzo, Massimo Macchia e Luigi Vertucci. I saluti sono stati affidati alla Dirigente scolastica Alessandra Napoli e la moderazione al professore Raffaele Votta.