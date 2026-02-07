Una storia importante: a Giffoni la presentazione del libro sull’epopea dei Picentini

“Una Storia Importante” è un’affascinante ricostruzione storica che ripercorre l’epopea dei Picentini, descrivendo la loro evoluzione da popolo di esuli a solida potenza economica e amministrativa. Il volume traccia un arco temporale che va dalla fondazione di Picentia fino alla sua distruzione, culminando con la nascita dello Stato di Giffoni.

Il libro

L’opera, curata da Raffaella Rago e Matteo Sica con la collaborazione dell’Associazione Culturale Sieti, trae ispirazione dal prezioso manoscritto del 1797 “Commentarj sull’antico e moderno stato di Giffoni” del Dottor Vincenzo De Caro, illustre medico che trascorse i suoi ultimi anni a Curti di Giffoni Valle Piana. Questa preziosa eredità narrativa, ripresa negli anni ‘70 da Riccardo Di Martino e successivamente negli anni 2000 da Valerio Alfano e Don Luca Basso, trova oggi una nuova e organica veste.

Il libro approfondisce le dinamiche socio-economiche del territorio, soffermandosi sul ruolo centrale del Mercato, della Fiera di S. Maria a Vico e della fiorente industria della lana nel periodo medievale. Il racconto segue poi la parabola di questi settori fino alla loro decadenza, che ha aperto la strada alla vocazione agricola che ancora oggi caratterizza le nostre colline.

Oltre all’analisi storica, il volume celebra le eccellenze del territorio attraverso un mosaico di contributi: poesie, foto d’epoca e approfondimenti curati da numerosi co-autori. Dalla descrizione delle chiese agli stemmi araldici, ogni dettaglio è pensato per riavvicinare le nuove generazioni alle proprie radici, utilizzando un linguaggio accessibile e una narrazione coinvolgente che rende la storia un patrimonio vivo e condiviso.

L’appuntamento

Sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 17:00 presso la sala Consiliare del Comune di Giffoni Sei Casali, ci sarà la presentazione del libro-racconto “Una Storia Importante”.

L’incontro sarà curato dagli autori del libro, Raffaella Rago e Matteo Sica, con la collaborazione dei soci dell’Associazione Culturale “Sieti”. All’evento saranno presenti anche i co-autori e promotori che hanno preso parte alla realizzazione del libro.