Una nuova casa di comunità per Centola

Il Comune di Centola avrà la sua casa di comunità. Ad annunciarlo è stato il gruppo consiliare “Dalla tua parte”. Si tratta di un intervento di circa 2 milioni di euro voluto, finanziato e programmato dall’amministrazione precedente guidata dal Sindaco Carmelo Stanziola.

La struttura

La struttura, moderna e funzionale, sarà destinata a potenziare i servizi sanitari del territorio e al contempo a migliorare l’offerta sanitaria locale.

La nuova struttura, che sorgerà sull’area già occupata dal distretto sanitario dell’Asl, si snoderà su tre livelli, per una superficie complessiva di circa 600mq.

I lavori

Nello specifico, al piano terra ci sarà l’accoglienza e la Guardia medica, al secondo piano gli ambulatori. Il progetto prevede inoltre anche la riconfigurazione dei parcheggi e la realizzazione di spazi più funzionali per l’accesso dei cittadini e dei mezzi di soccorso.

I lavori saranno completati entro il prossimo maggio 2026.

Le dichiarazioni

“Un ringraziamento particolare va all’Asl Salerno che ha recepito e sostenuto la richiesta avanzata dall’amministrazione comunale precedente” – affermano i consiglieri del gruppo “Dalla tua parte – Inoltre un ringraziamento va alla Regione Campania che ha programmato e finanziato l’intervento, alla Provincia di Salerno che ne ha coordinato gli aspetti autorizzativi, all’attuale amministrazione comunale che ne ha condiviso la progettualità, all’ufficio tecnico dell’Asl che ne ha redatto la progettualità e alla direzione del Distretto Sanitario 71 che ne coordinerà le attività. Sarà una struttura che consentirà di offrire prestazioni sanitarie e ambulatoriali non dolo ai cittadini del territorio ma anche ai tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro mare e le nostre bellezze”.