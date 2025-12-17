Una lotteria di Natale per Gaza: ecco l’iniziativa nelle parrocchie di Stio e Magliano

Non una semplice lotteria di Natale, ma un’estrazione il cui ricavato sarà devoluto per sostenere la popolazione di Gaza

A cura di Antonio Pagano

Il parroco delle parrocchie ricadenti nei comuni di Stio e Magliano Vetere, Don Mario Bamonte, ha promosso un’iniziativa solidale in vista delle imminenti festività natalizie. Non una semplice lotteria di Natale, ma un’estrazione il cui ricavato sarà devoluto per sostenere la popolazione di Gaza, e in particolare tramite le azioni umanitarie dei frati francescani che custodiscono la Terra Santa.

L’iniziativa

“Abbiamo organizzato nelle parrocchie dei comuni di Stio e di Magliano Vetere questa lotteria di beneficenza, intitolata “un presepe per Gaza”. -spiega Don Mario Bamonte – Abbiamo voluto ideare questa lotteria come una raccolta fondi per quelli che è l’emergenza umanitaria dei luoghi di Gesù, dove è nato Gesù, pertanto tutto il ricavato di questa lotteria sarà devoluto alla custodia per la Terra Santa, di questi frati francescani che oltre a custodire i luoghi santi, dove è vissuto Gesù, ma al tempo stesso si occupano anche di azioni umanitarie pensiamo alle mense, alle scuole, agli ospedali che loro gestiscono.

Per non far mancare il nostro contributo – prosegue Don Mario Bamonte – la nostra solidarietà a quelli che sono le spese per gli aiuti umanitari abbiamo pensato a questo piccolo segno, di questa piccola lotteria che prevede tra i premi una natività, un presepe, un bambinello, e una Bibbia. Tutto attinente al messaggio di Gesù, alla natività di Gesù con l’auspicio che il Natale, il ricordo della nascita del piccolo Gesù possa smuovere i cuori e le coscienze di tutti affinché possa scoppiare la pace anziché le bombe”.

Leggi anche:

La magia del Natale rivive nel cuore del Cilento: Prignano si trasforma in una piccola Betlemme

Un messaggio di speranza

Nella chiesa di Stio, inoltre, è stato realizzato un presepe tanto mai attuale con un messaggio che invita alla pace; una scritta su uno specchio nella parte superiore della sacra rappresentazione recita “Se non fai pace con te stesso sarai sempre in guerra”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Buonabitacolo Webcam

Buonabitacolo punta sulla cultura: al via il corso gratuito per operatori museali

Il Comune di Buonabitacolo attiva un corso gratuito di 120 ore per…

Ospedale di Sapri: donati al reparto oncologia un elettrocardiografo e due televisori, un grande gesto di solidarietà

Una donazione che ha riempito i cuori di gioia ai pazienti dell'Ospedale…

Eboli, mensa scolastica nella bufera: “Frutta macerata servita ai bambini”. Nuova protesta dei genitori

Le famiglie richiamano l'attenzione del sindaco Conte: "Impossibile farla mangiare ai piccoli"

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.