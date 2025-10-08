“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Cicerale e della fontana delle nocelle con Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea

Una bellissima passeggiata alla scoperta di uno dei borghi più longevi del territorio

A cura di Raffaella Giaccio
a

Cicerale, con il suo stemma che recita “Terra quae cicera alit” (“terra che nutre i ceci”), è un borgo longevo che affonda le sue radici in un passato antico e che ancora oggi onora la sua vocazione contadina: terra fertile, tradizioni vive, ceci pregiati che parlano di storia, sapore e identità.

Con le telecamere di InfoCilento, per la nuova puntata del programma “Una finestra sul Mondo” e insieme all’ambasciatrice della Dieta Mediterranea, Giovanna Voria, abbiamo raccontato delle bellezze naturalistiche, della storia e delle tradizioni, preparato una ricetta e incontrato zia Rosina, cittadina di 94 anni originaria del posto.

