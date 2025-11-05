“Una finestra sul mondo”: alla scoperta dell’anello di Capo Palinuro a Centola

Protagonista della nuova puntata del programma “Una finestra sul mondo”, il comune di Centola.

Un viaggio per percorrere il sentiero ad anello che parte dal porto di Palinuro passando per Torre del Fortino, Torre Quaglia, Capo Palinuro fino ad arrivare al Faro di capo Palinuro.

Un gruppo di escursionisti provenienti da Lanzo torinese, ha percorso l’affascinante sentiero immersi tra profumi di macchia mediterranea e panorami mozzafiato sul mare del Cilento.

Il cammino, tra scorci di natura incontaminata e antichi sentieri costieri, li ha condotti fino al suggestivo faro di Capo Palinuro, dove cielo e mare si incontrano in un abbraccio senza tempo. Un’esperienza indimenticabile tra bellezza, avventura e rispetto per un territorio che non smette mai di stupire.