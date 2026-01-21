“Una finestra sul mondo”: alla scoperta del cammino Elea-Gabel-El-Son-Molpè, un itinerario tra natura e spiritualità

Nuovo appuntamento con il programma “Una finestra sul mondo“. Nella nuova puntata, Raffaella Giaccio, è andata alla scoperta del cammino Elea–Gebel–El–Son–Molpé.

Un cammino che unisce mare, montagna e borghi del Cilento, un viaggio tra borghi, fede, archeologia e Dieta Mediterranea nel cuore del Cilento. Con gli escursionisti si è vissuta un’esperienza di turismo lento che unisce territorio, comunità e futuro sostenibile.

Con il CAI Montano Antilia, “le telecamere di InfoCilento”, hanno immortalato i sentieri che conducono al Monte Sacro, nel comune di Novi Velia, fino a giungere al Santuario.