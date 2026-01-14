“Una finestra sul mondo”: alla scoperta dei profumi e dei sapori di Aquara, tra cibo e tradizioni

Torna un nuovo appuntamento con il programma “Una finestra sul mondo”, protagonista nel nuovo episodio, il comune di Aquara. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto questo affascinante Comune del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, terra di olio, di vino e di aria salubre, dove la natura e le tradizioni convivono in perfetta armonia.

Un vero viaggio nei sapori, con la preparazione dei cavati al pomodoro realizzati grazie alla maestria della chef Bianca Mucciolo e di Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea, che hanno raccontato il valore della cucina semplice e autentica. Il viaggio è proseguito poi con la presentazione dei vini del territorio, presentati da Marco Serra, presidente del Consorzio Vini Salernitani, scoprendo profumi e storie che nascono da queste colline generose.

E ancora, la storia del formaggio dell’azienda La Rosa Bianca, visitato le caprette, simbolo della tradizione rurale, e passeggiato tra i vicoli del centro storico, dove ogni pietra conserva la memoria del passato. Aquara si conferma così un piccolo grande scrigno di cultura, gusto e identità, che continua a raccontare con orgoglio la bellezza del Cilento.

L’appuntamento con “Una finestra sul mondo” è ogni mercoledì alle ore 21.15 sul canale 79 del DTT.