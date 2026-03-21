Alburni

Una ferrovia lungo la Fondovalle Calore: ecco cosa ne pensano i cittadini

L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato l’iter per lo studio di fattibilità tecnico- economica per un'infrastruttura che correrebbe lungo il corridoio della Fondovalle Calore

Alessandra Pazzanese

Il comune di Roscigno, guidato dal Sindaco Pino Palmieri, ha proposto un progetto ambizioso: la realizzazione di una linea ferroviaria di alta prestazione regionale.

Il progetto

Con una delibera di Consiglio Comunale l’amministrazione ha avviato l’iter per lo studio di fattibilità tecnico- economica per un’infrastruttura che correrebbe lungo il corridoio della Fondovalle Calore. Una rete di collegamento tra le aree interne della Valle del Calore, gli Alburni e la Piana del Sele, dunque, utilissima a contenere l’allarmante fenomeno dello spopolamento di cui soffrono i borghi dell’entroterra.

Cosa ne pensano i cittadini?

Un’alternativa strutturale al trasporto su gomma che possa favorire la mobilità quotidiana e lo sviluppo turistico ed economico dell’intero territorio. Ma cosa ne pensano i cittadini?

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