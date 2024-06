Un pezzo di Agropoli agli Europei: l’impegno di Verrone e Palmieri ai campionati di Roma

C’è un po’ di Atletica Agropoli negli Europei che si sono appena conclusi a Roma, una manifestazione da record che ha visto l’Italia trionfare nel medagliere con 24 medaglie (11 ori, 9 argenti e 4 bronzi). A far parte della macchina organizzativa anche i nostri Vincenzo Verrone e Danilo Palmieri che, in un evento particolarmente complesso come un Europeo, hanno dato il loro apporto in termini di esperienza e professionalità, qualità riconosciute a livello internazionale.

“Vincenzo e Danilo sono perni fondamentali della parte organizzativa della nostra associazione. La partecipazione agli Europei di Roma riflette sia la loro crescita professionale che il livello di eccellenza che abbiamo raggiunto in questi anni ad Agropoli, grazie ai numerosi Campionati Italiani organizzati.” Queste le parole di un emozionato Angelo Palmieri, presidente dell’Atletica Agropoli.

“È stata una delle esperienze più belle e faticose della nostra vita! Siamo felici di aver fatto parte del team degli Europei, una squadra che per 16 giorni ha dato letteralmente tutto!” Così Vincenzo e Danilo di ritorno verso Agropoli. Ora un po’ di meritato riposo!

Con loro anche Claudio Lorusso, ormai Agropolese d’adozione. Claudio, che proprio ad Agropoli ha iniziato il suo percorso professionale nel 2016 in occasione del nostro primo campionato italiano, è stato uno degli speaker della manifestazione.