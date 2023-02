«Un frutto per la scuola»: a Battipaglia educazione alimentare e cultura della sostenibilità

Il Comune di Belvedere si prepara a ospitare un evento dedicato all’ambiente e alla sostenibilità. Si tratta della piantumazione di un prunus savium e di un prunus cerasus che avverrà giovedì 23 febbraio alle ore 11:00 nel giardino della scuola dell’infanzia Paolo Borsellino, nell’Istituto Comprensivo Alfonso Gatto in via Magellano.

Gli alberi, origini e peculiarità

L’origine è incerta. Per alcuni autori il ciliegio aspro proviene dall’Asia occidentale, dall’Europa dell’est o dal Medio Oriente, dalle regioni dell’Armenia e del Caucaso, altri lo considerano endemico dell’Europa centro-orientale, in quanto numerosi semi di ciliegio rinvenuti in siti preistorici centro-europei.

Una leggenda narra che l’abbia portato in Italia un generale romano, Lucullo, conosciuto per la sfarzosità dei suoi banchetti. In alcuni antichi scritti si legge che Lucullo raccolse la pianta a Cerasunte, città dell’Asia Minore, e la trapiantò nei suoi giardini intorno al 65 a.C. Oggi si rinviene spontanea nei boschi, sporadicamente fino a circa 1000 metri d’altezza.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Cecilia Francese, vuole sensibilizzare la popolazione locale e soprattutto i più giovani sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della natura, affrontando temi quali il cambiamento climatico e l’utilizzo sostenibile delle risorse.

Gli interventi

L’evento vedrà la partecipazione dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Chiera, dell’assessore al verde pubblico Paolo Palo, del consigliere provinciale delegato all’agricoltura Vincenzo Clemente e della delegata al Turismo del Comune di Battipaglia Daniela Vocca, che insieme alla Sindaca Francese daranno il via alla cerimonia di piantumazione.

Le finalità

L’iniziativa è solo una delle tante attività promosse dall’amministrazione comunale per sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della tutela dell’ambiente e dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. L’impegno dell’amministrazione si estende anche alle scuole, organizzati numerosi laboratori e attività educative per i più giovani, in modo da formare cittadini consapevoli e responsabili.