Un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano: incontro a Polla

La questione della sicurezza nel Vallo di Diano torna al centro del dibattito pubblico con un evento di rilievo istituzionale. Si terrà venerdì 5 dicembre, alle ore 17.30, presso l’aula consiliare del Comune di Polla l’incontro intitolato “Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano: L’ora della decisione”.

L’iniziativa è promossa dalla Piazza Cilento e Vallo di Diano dell’associazione Schierarsi e rappresenta uno snodo cruciale per il territorio. L’obiettivo del meeting non è solo illustrare il lavoro svolto finora, ma soprattutto inaugurare quella che viene definita la seconda fase del progetto: un momento di coordinamento per unire proposte e azioni in una strategia comune.

La finalità è quella di veicolare la richiesta in modo efficace presso gli Organismi decisori del Ministero dell’Interno, affinché l’istituzione del presidio di legalità diventi realtà.

I protagonisti e gli interventi previsti

Il dibattito, moderato dal giornalista Michele Ficetola, vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali e rappresentanti dell’associazionismo. Il programma si aprirà con i saluti del sindaco di Polla, Massimo Loviso, seguiti dagli interventi del sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, del Presidente nazionale dell’Associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, e del Coordinatore nazionale dei gruppi locali della stessa associazione, Vito Avallone.

Per garantire un confronto qualificato e concreto, sono stati invitati a partecipare il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli. L’invito è stato esteso anche a tutti i sindaci del comprensorio che hanno già deliberato a favore dell’istituzione del Commissariato, nonché ai presidenti delle Comunità Montane. Le conclusioni dei lavori saranno affidate a una figura di spicco nella lotta alla criminalità: il dottor Francesco Curcio, Procuratore della DIA di Catania.