Un centro di medicina iperbarica all’ospedale di Agropoli: c’è il decreto regionale

L’ospedale civile di Agropoli si prepara ad accogliere un centro di medicina iperbarica, destinato a diventare un punto di riferimento per la sanità del territorio a sud di Salerno. L’ASL Salerno ha avviato una procedura di gara per la fornitura di una camera iperbarica multiposto, la progettazione esecutiva e le opere accessorie necessarie alla sua installazione.

Il decreto regionale e il finanziamento

L’iniziativa, annunciata nel 2021 dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha subito ritardi a causa di problematiche burocratiche e variazioni nei costi di acquisizione dell’apparecchiatura. Per garantire l’attuazione del progetto, la Giunta Regionale della Campania ha pubblicato un decreto dirigenziale, firmato dall’Avv. Antonio Postiglione, che riorganizza l’assegnazione dei fondi sanitari.

In particolare, sono stati destinati 993.840,00 euro all’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e 1.855.742,00 euro all’ASL Salerno, per un totale di 2.849.582,00 euro. Queste somme provengono da un residuo di 55.501.215,21 euro nel bilancio gestionale e finanzieranno interventi sanitari in linea con la programmazione regionale.

L’importanza della medicina iperbarica

Il futuro centro di medicina iperbarica di Agropoli sarà fondamentale per il trattamento di patologie quali ischemie traumatiche, infezioni gravi dei tessuti, sordità improvvisa e ferite diabetiche e vascolari. La sua realizzazione rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento dell’assistenza sanitaria locale, offrendo ai cittadini terapie avanzate e più accessibili.

Le tempistiche

L’ASL Salerno ha avviato la procedura di gara con formula “chiavi in mano”, garantendo la fornitura della camera iperbarica e la realizzazione dei lavori necessari. L’importo totale dell’appalto, pari a 1.855.742,00 euro, sarà completamente finanziato dalla Regione Campania, assicurando un investimento strategico per l’intero territorio.

Con l’avvio della gara d’appalto, ci si aspetta che i lavori possano iniziare nel più breve tempo possibile, permettendo la realizzazione di un centro moderno ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze sanitarie della comunità locale e rafforzare, finalmente, l’ospedale civile di Agropoli.