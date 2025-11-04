“Un caminino por descubrir”, la speciale visita a Castellabate del pellegrino che gira il mondo a piedi

Una visita davvero speciale a Castellabate questa mattina. La storia è quella di Adrian, 34enne spagnolo, che sta attraversando l’Italia a piedi, contando solamente sulle sulle sue forze fisiche e la solidarietà delle persone che incontra durante il cammino.

La storia

Partito da Palermo, e dopo 216 giorni di viaggio, ha scelto di raggiungere anche Castellabate dopo aver messo piede in quel di Camerota nei giorni scorsi e da dove continuerà il suo percorso attraversando lo stivale toccando anche Capaccio Paestum.

In tutti i luoghi finora visitati Adrian, che sui social è seguitissimo ed è noto a tutti come “uncaminopordescubrir”, ha fatto leva sullo spirito di condivisione e sostegno della gente che ha avuto il piacere di incontrarlo.

Arrivato anche a Castellabate

Quest’oggi la visita anche presso la Casa Comunale di Castellabate dove è stato accolto dall’Amministrazione Rizzo. Prima di andare via, però, non poteva mancare il timbro ufficiale dell’Ente per testimoniare l’ennesima tappa del suo viaggio infinito.