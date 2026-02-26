Turismo: numeri e visione per scalare il mercato, a Vallo della Lucania il 3° Simposio “Cilento in Rete”

Mancano solo 48 ore al 3° Simposio di Cilento in Rete, l’appuntamento che traccia la rotta del futuro turistico del territorio attraverso il tema “L’esperienza condivisa”. L’evento si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 14:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania. La forza della rete e la partnership con Franco Grasso In un territorio dove la strada è spesso in salita, Cilento in Rete propone una strategia basata sulla concretezza.

Il percorso

Un percorso che l’associazione sta portando avanti con il supporto tecnico e la professionalità di Franco Grasso, partner strategico che accompagna la rete in un processo di crescita volto a massimizzare l’indotto della destinazione. Il Simposio sarà l’occasione per dimostrare come, dal 2018 ad oggi, la collaborazione abbia aumentato flussi e ricchezza per l’intero territorio. Un confronto tra eccellenze nazionali Il cuore del simposio sarà un talk operativo tra modelli territoriali vincenti.

Gli interventi

Accanto al Presidente Emanuel Ruocco (Cilento in Rete) e alla moderazione di Emiliano Viola (Franco Grasso), interverranno ospiti che hanno trasformato le loro destinazioni in casi studio nazionali: Nicola Galiazzo (Sottomarina in Rete); Federica Tilatti (Grado in Rete);Giuseppe Autorino (Destination Naples).I pilastri del Simposio: Digital Audit – Oltre la facciata: Edoardo Dal Negro (Blinkup) analizzerà lo stato di salute digitale delle imprese cilentane, focalizzandosi su come la tecnologia trasformi l’esperienza reale sul territorio.

La tornanza

La Tornanza – Il valore delle radici: Flavio Albano approfondirà il tema del “ritorno” come motore di sviluppo collettivo per ridare vita e identità ai borghi. Destinazione 2026 – Il futuro ha un nuovo volto: Presentazione ufficiale del nuovo brand con Mario Pandozzi (MpT Design) e lancio del progetto “Know Your Guest” per profilare il viaggiatore del futuro, insieme all’anteprima del Roadshow ASSIDEMA. L’evento è gratuito e rappresenta un momento di confronto necessario per tutti gli operatori e amministratori che vogliono smettere di rincorrere il mercato e iniziare a guidarlo.