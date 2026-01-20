Truffe agli anziani, ad Auletta parte la “difesa di comunità”: informazione e prevenzione al centro

Ad Auletta la lotta alle truffe non passa solo dalle indagini, ma soprattutto dalla consapevolezza. È con questo spirito che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro pubblico rivolto in particolare alle persone anziane, organizzato dal Comune insieme ai Carabinieri e alla parrocchia di San Nicola di Mira.

L’incontro

La chiesa del paese, al termine della messa domenicale, si è trasformata in un luogo di ascolto e confronto, dove amministratori, forze dell’ordine e cittadini si sono ritrovati per affrontare un problema che, anche nel Vallo di Diano e nel Tanagro, sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti.

Gli interventi

Accanto al sindaco Antonio Caggiano e all’assessore Antonella Cavallo, è intervenuto il maresciallo Antonio D’Alessio, comandante della locale Stazione dei Carabinieri, che ha spiegato in modo semplice e diretto i meccanismi più frequenti utilizzati dai truffatori. Raggiri costruiti con freddezza, capaci di colpire i sentimenti: finte emergenze familiari, richieste improvvise di denaro, telefonate concitate e, talvolta, l’inganno di falsi appartenenti alle forze dell’ordine.

Dal confronto è emersa la necessità di costruire una vera e propria rete di protezione sociale, fatta di attenzione reciproca, dialogo tra generazioni e collaborazione con le istituzioni affinché nessuno si senta isolato o indifeso.